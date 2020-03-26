Боялись за жінок і дітей. Ексклюзивне інтерв’ю бортпровідника про евакуацію з Уханю

Чимало наших співвітчизників досі залишаються закордоном. Якщо їх повернуть додому, вони зобов’язані будуть пройти процедури самоізоляції, якщо ж на кордоні у когось запідозрять недугу Covid-19 – їх чекає обсервація.

Власне, для української влади сама операція з евакуації українців не нова. Майже місяць тому ми забрали українців з китайського міста Ухань. Навколо цього спецрейсу було чимало галасу. Фактам ICTV вдалося отримати ексклюзивне інтерв’ю, з одним з учасників, екіпажу які спочатку евакуйовували українців з Китаю, а потім з ними перебував на обсервації.

Нині про коронавірус у Китаї він розповідає з посмішкою. Та ще місяць тому йому було не до жартів. Дмитро бортпровідник, і хоча польоти до піднебесної для нього вже звична справа, ситуацію в аеропорту називає апокаліптичним фільмом.

Факти ICTV раніше писали про те, як проходила евакуація українців з Уханя.

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