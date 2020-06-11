Бояться йти у лікарню. Медики звітують про зменшення пацієнтів у закладах

Через коронавірус у лікарнях зникли черги пацієнтів. Медики кажуть, що кількість пацієнтів у різних фахівців скоротилася у п’ятеро.

Українці через страх заразитися коронавірусум зволікають навіть із серйозними хворобами чи загостренням хронічних. І як наслідок потрапляють уже в критичному стані.

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Медики закликають не терпіти і не відкладати візит до лікаря. Бо в лікарні більш безпечно, аніж наприклад, у супермаркеті.

Лікарі радять реально оцінювати ситуацію і якщо ви маєте хронічні хвороби, відчуваєте загострення, чи різкий біль не займайтеся самолікуванням і не заганяйте себе у критичний стан.

Станом на 11 червня Київ та ще 8 областей не відповідають необхідним критеріям для послаблення карантинних заходів.

Дані МОЗ свідчать, що наразі не готові до часткового зняття карантинних обмежень м. Київ, Житомирська, Волинська, Київська, Закарпатська, Рівненська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська області. Усі – за показником інцидентності.