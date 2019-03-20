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Боявся гібридної агресії Росії: експерти про причини відставки Назарбаєва

У Казахстані ухвалили історичне рішення і перейменували місто Астану на Нурсултан. Ініціював такі зміни новий президент країни – вчорашній спікер Касим-Жомарт Токаєв.

Експерти ж сьогодні озвучили можливі причини відставки Назарбаєва. Кажуть, боявся гібридної агресії Росії.

Під наглядом Назарбаєва, новий президент ввійде в курс справ, поставить під контроль місцеву еліту. Адже Казахстан перебуває під постійною загрозою російської гібридної агресії – тут і спільний кордоні, і головне, сотні тисяч росіян, яких Кремль гіпотетично може захищати.

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Експерти переконують, 78-річний Назарбаєв боявся невизначеності, якби через хворобу чи смерть, втратив посаду. Саме в такій ситуації Росія могла б спробувати захопити владу в Казахстані.

Нагадаємо, до виборів 2020 року президентом Казахстану буде Касим-Жомарт Токаєв.

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