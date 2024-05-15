Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Бої за Вовчанськ! Росіяни закріплюються на здобутих рубежах | Новини Факти ICTV за 14.05.2024
– Ракетний обстріл у Херсоні: зросла кількість постраждалих
– У Вовчанську російські піхотні групи зайшли на територію міста з північного боку
– Як прикордонники знищили російську колону
– Державний секретар Сполучених Штатів продовжує візит у Києві
– Як українським саперам допомагають роботи та броньовані машини
– Півтисячі дронів до кінця 2024 року планує виготовити команда волонтерів–інженерів
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