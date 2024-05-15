Бої за Вовчанськ! Росіяни закріплюються на здобутих рубежах | Новини Факти ICTV за 14.05.2024

– Ракетний обстріл у Херсоні: зросла кількість постраждалих

– У Вовчанську російські піхотні групи зайшли на територію міста з північного боку

– Як прикордонники знищили російську колону

– Державний секретар Сполучених Штатів продовжує візит у Києві

– Як українським саперам допомагають роботи та броньовані машини

– Півтисячі дронів до кінця 2024 року планує виготовити команда волонтерів–інженерів

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 17.30 (15.05.2024)

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.