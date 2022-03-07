ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Разом ми сила
Факти / Відео / Світ / Росія

Боїться втратити владу? Як і чому Путін провів віртуальну зустріч зі стюардесами

Анна Боль Журналістка Факти ICTV

Падіння режиму Путіна прогнозують експерти західних ЗМІ. Втім не просто зараз, а протягом року.

Тим часом господар Кремля, який, можливо, вже не в Кремлі, а живе в бункері, продовжує свої погрози. І це на фоні колосального економічного падіння, спричиненого безпрецедентними санкціями Заходу.

Ситуація в Росії погіршується настільки швидкими темпами, що незабаром стане гірше за північнокорейський режим. У цьому переконаний Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що реакція на агресію Кремля не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болісною для Росії. І надалі санкційний тиск ще посилюватиметься.

Повний крах Путінського режиму чекає Росію вже протягом 12 місяців – зазначили у виданні Bloomberg. Путін проігнорував матеріальні обмеження свого війська та країни, а також не очікував такого сильного опору українців. Тож, очевидно, що коли політики приймають надзвичайно погані рішення – їх дуже скоро чекає фіаско.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Росії хаос! Громадяни запасаються імпортними товарами
У Росії хаос! Громадяни запасаються імпортними товарами
Загроза ядерним об’єктам та обстріл цивільних: Зеленський розповів президенту Євроради про дії РФ
Загроза ядерним об’єктам та обстріл цивільних: Зеленський розповів президенту Євроради про дії РФ
Аеропорт Миколаєва звільнили від російських загарбників
Аеропорт Миколаєва звільнили від російських загарбників
Єврокомісія завтра розгляне варіанти позбавлення залежності від російського палива
Єврокомісія завтра розгляне варіанти позбавлення залежності від російського палива
Зеленський обговорив з прем’єром Індії боротьбу з російською агресією
Зеленський обговорив з прем’єром Індії боротьбу з російською агресією
Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо заяв про геноцид
Росія не з’явилася до суду ООН на розгляд позову України щодо заяв про геноцид
Російська нафта йде слідом за кораблем! Як світові компанії відмовляються від ресурсів РФ
Російська нафта йде слідом за кораблем! Як світові компанії відмовляються від ресурсів РФ
Дезертирство серед російських військових стає масовим
Дезертирство серед російських військових стає масовим
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка