Боїться втратити владу? Як і чому Путін провів віртуальну зустріч зі стюардесами

Падіння режиму Путіна прогнозують експерти західних ЗМІ. Втім не просто зараз, а протягом року.

Тим часом господар Кремля, який, можливо, вже не в Кремлі, а живе в бункері, продовжує свої погрози. І це на фоні колосального економічного падіння, спричиненого безпрецедентними санкціями Заходу.

Ситуація в Росії погіршується настільки швидкими темпами, що незабаром стане гірше за північнокорейський режим. У цьому переконаний Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що реакція на агресію Кремля не лише іноземних урядів, а й західного бізнесу вже стала болісною для Росії. І надалі санкційний тиск ще посилюватиметься.

Повний крах Путінського режиму чекає Росію вже протягом 12 місяців – зазначили у виданні Bloomberg. Путін проігнорував матеріальні обмеження свого війська та країни, а також не очікував такого сильного опору українців. Тож, очевидно, що коли політики приймають надзвичайно погані рішення – їх дуже скоро чекає фіаско.

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