Брак фінансування та оснащення: готовність регіонів України до спалаху коронавірусу

Кожен регіон України готує на випадок епідемії спеціальні приміщення, оснащення, захисні костюми, маски. І з цим проблеми.

На Харківщині, наприклад, лікарі зі спецодягу мають лише протичумні костюми ще радянських часів. Бракує окулярів, рукавичок. Загалом не вистачає палат, карет швидких і фінансування.

Державного забезпечення немає – все лягло на плечі самих закладів. Факти перевірили готовність регіонів до можливого спалаху коронавірусу. Спецрепортаж Тетяни Доцяк та Ірини Тимчишин.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що США ввели надзвичайний стан через коронавірус.

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