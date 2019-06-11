Брак медиків у США: чому молоді люди не ризикують вчитися на лікарів

Через шість років Сполученим Штатам треба будуть додаткові 2 млн 300 тис. медичних працівників. Головна причина – старіюче населення. І, згідно з даними досліджень і враховуючи тренди, сотні тисяч вакансій залишаться не заповненими.

Вже нині Америці, особливо у глибинці, бракує і лікарів, і медсестер, і лаборантів. Вчитися довго, до 10 років, дорого, від $150 тис. і до $400 тис., і дедалі менше молодих людей беруть на себе таку відповідальність.

У міських районах понад 200 лікарів обслуговують 100 тис. людей, у сільських районах співвідношення лікарів до пацієнтів набагато менше: 82 на кожних 100 тис.

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Вже нині 15% усіх медсестер і 23% інших медичних працівників у США – мігранти. І країні треба більше. Але не все так просто. Сполучені Штати не визнають іноземні медичні дипломи. Треба вчитися додатково. І для того, аби практикувати медицину, треба отримати американський сертифікат.

Для лікарів на це можуть піти роки, щонайменше чотири. Треба здати три іспити, які охоплюють все – від загальних наук до клінічних, отримати і пройти резидентуру у лікарні, це 2-3 роки. Для медсестер процес перекваліфікації триває швидше, та і вивчитися з нуля можна за два роки до базового рівня. І зарплатня потім непогана – в середньому $100 тис. І мігранти найчастіше обирають цей шлях.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що у Великій Британії лікарі випадково кастрували 2-річного хлопчика.

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