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Факти / Відео / Україна

Бракує інвентаря – вистачає мотивації: як у селах тренують майбутніх чемпіонів

Вони стають чемпіонами Європи та світу, їхні рекорди роками не можуть побити інші спортсмени. При цьому, щоб дістатися до зали чи футбольного поля, діти на велосипедах долають по кілька кілометрів.

Це історія про те, як у далекому селі Новопавлівка на Дніпропетровщині готують майбутніх чемпіонів. Там будують сучасні спортивні поля та корти, а тренери надихають і мотивують власним прикладом.

Більше інформації у сюжеті Христини Венгеляускайте на каналі YouTube Фактів ICTV.

Раніше Факти ICTV писали, як оновили Палац спорту у Запоріжжі до Кубку Девіса.

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