Брудна білизна, пліснява і таргани: що буде змінювати Deutsche Bahn в Укрзалізниці
Реформувати Укрзалізницю допоможуть німці – в уряді підписують меморандум Укрзалізниці та Deutsche Bahn.
Залізниця не раз наголошувала, що держава цей напрям належно не фінансує. Тож і курсують поїзди-ветерани, середній вік вагонів за 30 років, більшість потребує капітального ремонту або повної заміни. Адже кондиціонери в потягах досі рідкість, як і біотуалети.
Як Укрзалізниця шукатиме шляхи для покращення – дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, які новації готує Укрзалізниця.
2020-02-05
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