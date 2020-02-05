Брудна білизна, пліснява і таргани: що буде змінювати Deutsche Bahn в Укрзалізниці

Реформувати Укрзалізницю допоможуть німці – в уряді підписують меморандум Укрзалізниці та Deutsche Bahn.

Залізниця не раз наголошувала, що держава цей напрям належно не фінансує. Тож і курсують поїзди-ветерани, середній вік вагонів за 30 років, більшість потребує капітального ремонту або повної заміни. Адже кондиціонери в потягах досі рідкість, як і біотуалети.

Як Укрзалізниця шукатиме шляхи для покращення – дивіться у сюжеті Оксани Михайлової.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, які новації готує Укрзалізниця.

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