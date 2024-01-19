Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Брянська область: палає нафтобаза! Знову дрони? | Новини Факти ICTV за 19.01.2024
– Ворог 67 разів обстріляв Херсонщину 18.01.2024.
– У Брянській області палає нафтобаза 19.01.2024.
– Румунія заблокувала третій пункт пропуску на свою територію.
– РФ не зупиниться на Україні – Дуда.
– Справа Гринкевичів: трьох підозрюваних взяли під варту на два місяці.
– Студентство на війні: Артем Ткаченко уже вчетверте боронить державу, йому 37 і зараз він другокурсник.
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 10.00 (19.01.2024).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.