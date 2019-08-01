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Факти / Відео / Україна

Бригада королівської піхоти облаштовує позиції поблизу ворога

Окопи глибиною у людський зріст та запах свіжої деревини. Мова про нові позиції бригади так званої королівської піхоти під Донецьком. Ще до оголошення перемир’я бійці цього підрозділу просунулись сірою зоною впритул до противника.

В цій бригаді дружній колектив. Нині військові облаштовують спостережні пункти та вогневі позиції.

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Фронтові будні час від часу розбавляють своїми візитами художники. Напередодні, в пам’ять про приїзд у промислову зону Мар’їнки, митці з Харкова лишили бійцям мурали на стінах. Фарба ще навіть не встигла висохнути. Робота затягнулася до темряви, тож завершувати творіння художник на псевдо Гамлет змушений був під свист куль.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на Рівненщину повернулися розвідники після пів року на передовій.

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