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Британець запустив флешмоб Крим – це Україна: як підтримати

Сьогодні весь світ нагадає Росії, що Крим – це Україна. Такий флешмоб у соцмережах запустив британець Алекс Кінг.

Наше МЗС закликає долучитися до цієї акції, використовувати #Крим-це Україна, щоб нагадати про 6-річну окупацію українського півострова.

Читайте: РФ порадила Україні “звикнути” до анексії Криму і повернула ноту протесту

Анексія Криму

Росія окупувала Крим 2014 року, заславши свої війська та провівши незаконний референдум.

Анексію Криму, як і псевдореферендум, не визнає більшість країн світу. А також міжнародні інститути, такі як Генасамблея ООН, ПАРЄ та ОБСЄ.

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