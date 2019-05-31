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Британські дослідники розробили замінник алкоголю

Британські дослідники розробили замінник алкоголю. Речовина викликає схожі відчуття, як після келиха вина.

Винахід планують вивести на ринок, як харчову добавку. Її  можна буде і самостійно додавати у напої. Речовина діє цілком безпечно і викликає відчуття спокою та розслаблення. При цьому жодної шкоди здоров’ю.

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Британські розробники вже отримали фінансування для свого винаходу і за три роки обіцяють готовий продукт. А поки що – винахід тестують.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як з повітря зробити паливо та алкоголь.

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