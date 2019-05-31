Британські дослідники розробили замінник алкоголю

Британські дослідники розробили замінник алкоголю. Речовина викликає схожі відчуття, як після келиха вина.

Винахід планують вивести на ринок, як харчову добавку. Її можна буде і самостійно додавати у напої. Речовина діє цілком безпечно і викликає відчуття спокою та розслаблення. При цьому жодної шкоди здоров’ю.

Читайте: Які норми спиртного і перші ознаки алкоголізму

Британські розробники вже отримали фінансування для свого винаходу і за три роки обіцяють готовий продукт. А поки що – винахід тестують.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як з повітря зробити паливо та алкоголь.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.