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БТРи та бойова частина: екскурсія до 79-ої десантно-штурмової бригади Миколаєва

Одна з елітних військових частин країни відчинила двері для відвідувачів. 79-та десантно-штурмова бригада показала гостям, з чим воюють, як одягаються і навіть де на передовій миються десантники.

У 79-ій десантно-штурмовій бригаді день відкритих дверей. Зазвичай щільно зачинена брама – нині навстіж. Перші відвідувачі – школярі.

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Найбільше відвідувачів біля броньованої техніки. Хлопці і дівчата окупували БТРи. Крутять усе, що є всередині.

Дорослі відвідувачі знайомляться з частиною, де служать рідні.

День відкритих дверей провели, аби заохотити молодих миколаївців до служби в десантно-штурмових військах. 79-та десантно-штурмова бригада одна з найкращих військових частин країни. У ротаціях на сході з березня 2014-го. За всі роки війни, тут найменше бойових втрат. Завдяки залізній дисципліні, – запевняють десантники. Тож у частині чекають сумлінних новобранців.

До слова, новий “боєць” 72-ї бригади: собаці Фіну пошили військову форму.

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