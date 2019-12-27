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Будівельна афера у Харкові: 600 родин лишилися без обіцяного житла

У Харкові пайщики квартир на вулиці Мирній мали справити новосілля ще у 2016 році, кожен сплатив забудовнику повну вартість житла – в цілому понад 12 млн доларів, в`їхати в оселі мали більше трьох років тому.

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Про аферу, кажуть люди, нічого не говорило, забудовник позиціонував себе як велику компанію, яка працює по всій Україні, в нього були дозвільні документи на роботи, більше того, навіть зведені кілька секцій житлового комплексу.

Однак минуло більше трьох років, на будмайданчику не працює техніка, а люди в свої оселі так і не в’їхали. Більше – у сюжеті Тетяни Доцяк.

Факти ICTV раніше писали про будівельну аферу в Борисполі.

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