Будівельна афера в Борисполі: як до цього причетна держава і що робити людям

Знову будівельний скандал. Цього разу в Борисполі поблизу Києва. Там люди 10 років чекають на омріяні квартири. Їхню багатоповерхівку мали здати ще у 2009 році. Дім готовий на 90% – та заїхати в своє житло люди не можуть. Кажуть – про те, що все це може обернутися аферою і гадки не мали – бо брали квартири за державною програмою. І всі ці роки відповідально виплачували кредити. Коли ж отримають ключі від своїх осель і досі невідомо.

Щоб оселитися у новобудові в Борисполі, люди сміливо брали кредити за курсом 5-8 грн за долар, а віддавали борг вже за 24.

Будинок готовий майже на 90%, але заїхати не можуть – бо скінчилися гроші. У всіх бідах інвестори звинувачують забудовника і столичне комунальне підприємство ЖитлоІнвестБУД. Саме КП продавало частину квартир і мало б контролювати будівництво й використання коштів.

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У комунальному підприємстві пояснити ситуацію Фактам відмовилися. У листі всю провину поклали на забудовника. Так само там уникають і зустрічі з покупцями квартир.

У будинку продана лише половина квартир і через його історію нові інвестори йти не поспішають. Так само не квапиться втручатися у ситуацію і КМДА. Тож і виходить, що навіть держава, допомагаючи людям купувати житло – не може, або не хоче впливати на цей процес.

І доки дві компанії з’ясовують між собою відносини, у новобудовах селяться не люди, а голуби.

До слова, купили квартири, а вони під заставою! Житлові афери в Україні.

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