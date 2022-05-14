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Будівельне сміття від зруйнованих багатоповерхівок використають для відновлення доріг – Стрілець

Юля Захарченко редакторка стрічки

Будівельне сміття, яке виникло внаслідок руйнування російськими солдатами житлових багатоповерхівок у містах України, планують переробити та надалі використовувати.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив, що проблема будівельного сміття набуває великого масштабу, тому потрібно ухвалювати рішення про зменшення відходів.

– Проблема будівельного сміття або відходів руйнації набуває більшого масштабу. Ці відходи залишаються на територіях міст. Органи місцевого самоврядування повинні щось зробити, але вони чекають від уряду дороговказу, що та як робити. Якщо говорити концептуально, то фактично ми повинні унормувати території для тимчасового розміщення цих відходів у містах, – розповів міністр захисту довкілля.

Коли йдеться про мирний час, то фактично будівельне сміття засмічувало б українські міста. Проте зараз це потрібно тимчасово дозволити для подальшого перероблювання сировини, вважає він.

– Це може бути дуже гарний елемент надалі для виробництва будівельних матеріалів, відновлення доріг або інших технологій, – переконаний глава Міністерства захисту довкілля.

Фото: Depositphotos

Президент України Володимир Зеленський має намір відбудувати державу, зокрема, побудувати нове житло за європейськими стандартами для захисту довкілля та збереження енергії. Стрілець зазначив, що саме тому наразі державою здійснюються міжнародні правові норми.

– Подальше відновлення не повинно відбуватися за старими технологіями, які багато десятиліть були “раковими пухлинами” української економіки та довкілля. Я вірю, що ми встигнемо імплементувати найкращі доступні технології. Завдяки цьому будуватиметься нова сучасна та безпечна Україна, – наголосив міністр.

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