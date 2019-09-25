Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна / Суспільство

Будівельний скандал у Кам’янці-Подільському: люди блокують роботи зі зведення ТЦ

У середмісті Кам’янця-Подільського зводять підземний торговельний центр. Будівництво чиновники погодили 6 років тому. Та нині мешканці сусідніх будинків роботи блокують, бо бояться за свої оселі.

Люди бояться втратити своє житло – підземний центр споруджуватимуть за десять метрів від їхніх осель. Багатоповерхівкам більш як півстоліття. Останні кілька років місто потерпало від затоплень після сильних дощів. Підвали тепер постійно у воді.

Міські чиновники хвилювання городян не розуміють. На їхню думку, місто має розвиватися та бути сучасним. Мега-магазин під землею – чудова зона відпочинку та інвестиції у розвиток Кам’янця.

Читайте: Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво

Забудовник пропонує обстежити багатоповерхівки, лише б люди припинили блокувати спорудження центру. Твердить: роботи не зашкодять їхнім будинкам, бо провів перед ними десятки експертиз.

На останніх слуханнях сторони конфлікту домовитися не змогли. У жовтні вирішити, що ж робити з новим торговельним центром мають депутати. Після цього люди обіцяють заблокувати будівництво за допомогою правосуддя.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи законне будівництво нового ТРЦ на Лісовій.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У нових ЖК заборонять розміщувати хостели і гіпермаркети
В Умані на будівництві загинув підліток
Розетки у душі і батарея на вікні: 7 “сюрпризів” від горе-будівельників
В Україні можуть ввести мораторій на забудову
Екологічний і недорогий: у Британії звели будинок із корків з-під пляшок
Конфлікт на Русанівці: кияни вимагають зупинити скандальне будівництво
Постійний гуркіт від будмайданчика: як боротися і куди скаржитися
Екологічність і дешеві кредити на житло: будівельний бум у Німеччині

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка