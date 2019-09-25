Будівельний скандал у Кам’янці-Подільському: люди блокують роботи зі зведення ТЦ
У середмісті Кам’янця-Подільського зводять підземний торговельний центр. Будівництво чиновники погодили 6 років тому. Та нині мешканці сусідніх будинків роботи блокують, бо бояться за свої оселі.
Люди бояться втратити своє житло – підземний центр споруджуватимуть за десять метрів від їхніх осель. Багатоповерхівкам більш як півстоліття. Останні кілька років місто потерпало від затоплень після сильних дощів. Підвали тепер постійно у воді.
Міські чиновники хвилювання городян не розуміють. На їхню думку, місто має розвиватися та бути сучасним. Мега-магазин під землею – чудова зона відпочинку та інвестиції у розвиток Кам’янця.
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Забудовник пропонує обстежити багатоповерхівки, лише б люди припинили блокувати спорудження центру. Твердить: роботи не зашкодять їхнім будинкам, бо провів перед ними десятки експертиз.
На останніх слуханнях сторони конфлікту домовитися не змогли. У жовтні вирішити, що ж робити з новим торговельним центром мають депутати. Після цього люди обіцяють заблокувати будівництво за допомогою правосуддя.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, чи законне будівництво нового ТРЦ на Лісовій.