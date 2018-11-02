Будівництво кулеметних гнізд не вдалося: бійці ООС знищили нові позиції ворога
За минулу добу ворог гатив 20 разів. Один армієць загинув і двоє поранені.
Але нашим вдалося ліквідувати двох терористів і чотирьох відправити до лікарні. Найгарячіше на Приазов’ї та Донецькому напрямку.
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Зокрема, на Авдіївській промзоні стрілянина із самого ранку. Наші бійці кажуть – так ворог відволікає увагу, бо будує кулеметні гнізда.
Противник, відчуваючи безкарність, нахабніє. Стрілецька атака на українські позиції насувається хвилями. Але згодом нашим армійцям все ж вдається розбити нові позиції бойовиків.
До слова, Факти ICTV повідомляли, що Ярош виводить добровольців з передової на Донбасі.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!
2018-11-02
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