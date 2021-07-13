Будівництво меморіального комплексу Бабин Яр коштуватиме понад $100 млн

Вартість робіт меморіального комплексу Бабин Яр, який нині зводять за кошти багатьох меценатів, оцінюють у понад $100 млн.

У композиціях архітектори прагнуть відобразити біль втрати, а масштабність страшної трагедії хочуть показати завдяки унікальному плануванню.

У новоствореному комплексі буде чітке розмежування політики та історії.

У музеї відвідувачі зможуть побачити та почути лише підтверджені факти того, що відбувалося в часи Голокосту. Кожен експонат міститиме історію місця, де загинули десятки тисяч невинних людей.

– Бабин Яр має особливе значення в історії Голокосту, тому що євреїв там убивали двічі – нацисти під час війни, а потім радянські поліцаї, – говорить президент Польщі 1995-2005 років Александр Квасневський. – Ми не знали про цю трагедію дуже довго, тому важливо правдиво подати ці факти, особливо для нового покоління, яке так далеко від досвіду своїх дідів, прадідів та прабабусь.

Будівництво Меморіального комплексу в Бабиному Яру триватиме щонайменше до 2026 року.

До 80-х роковин трагедії відкриють першу чергу меморіального комплексу, до якої ввійдуть наявні проекти:

символічна синагога Місце для роздумів;

аудіоінсталяція Дорогою скорботи;

аудіовізуальна інсталяція Дзеркальне поле;

інсталяція, присвячена пам’яті жертв Куренівської трагедії;

серія інсталяцій Погляд у минуле;

аудіовистава про перший день масових розстрілів тощо.

Крім цих проектів, покажуть також два нові, Кришталеву стіну плачу та Курган пам’яті, які презентували 13 липня під час форуму Україна 30. Гуманітарна політика.

Фото: Depositphotos

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