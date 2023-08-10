Будуймо Україну разом: як звичайні люди долучилися до відбудови Харкова

У Харкові добровольці допомагають родинам, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Геть незнайомі раніше люди різних професій, віку, не фахівці в будівельній справі беруться за інструмент і лагодять відкоси, двері, стіни, балкони. Кажуть, що це найкращий спосіб не впадати в зневіру й безсилля.

Допомагають відновлювати оселі волонтери організації БУР – Будуймо Україну разом. Вони почали працювати ще до вторгнення, а нині мають осередки в багатьох регіонах. Добровольців шукають через соцмережі.

Волонтери працюють разом із фахівцями. Під наглядом професійних майстрів усі вони роблять добру справу.

Після Північної Салтівки волонтери БУРу працюватимуть у середмісті Харкова – робитимуть капітальний ремонт одного з пошкоджених обстрілами дахів.

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