Будуть готові у разі нападу Росії: навчання резервістів на Харківщині

Через нові загрози наступу з боку Росії, на прикордонних територіях усе частіше проводять навчання резервістів. Подібні були напередодні у Харківській області.

Тренування проходили на території навчального центру військового інституту танкових військ у селищі Подвірки. Загалом на збори з’їхалися понад 200 представників окремої бригади тероборони та ще кілька сотень добровольців.

Чоловіків та жінок від 18 до 60 років вчили оборонятися, нападати, надавати першу медичну допомогу пораненим та взаємодіяти з прикордонниками, поліцією та нацгвардією.

Організатори наголошують, що проведення таких навчань у Харківській області корисні та важливі.

– Харків прикордонне місто, і якщо російські війська будуть наступати, то ми будемо їх зустрічати перші, – каже учасник бойових дій Костянтин Немічев.

Нині у складі бригади тероборони на Харківщині шість батальйонів. Але постійних військовослужбовців лише кількадесят. Від січня, за новим законом, кількість тероборонців, яких призиватимуть на службу, збільшиться в рази.

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