Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Будуть готові у разі нападу Росії: навчання резервістів на Харківщині

Марія Малевська журналіст програми Вікна Новини

Через нові загрози наступу з боку Росії, на прикордонних територіях усе частіше проводять навчання резервістів. Подібні були напередодні у Харківській області.

Тренування проходили на території навчального центру військового інституту танкових військ у селищі Подвірки. Загалом на збори з’їхалися понад 200 представників окремої бригади тероборони та ще кілька сотень добровольців.

Чоловіків та жінок від 18 до 60 років вчили оборонятися, нападати, надавати першу медичну допомогу пораненим та взаємодіяти з прикордонниками, поліцією та нацгвардією.

Організатори наголошують, що проведення таких навчань у Харківській області корисні та важливі.

– Харків прикордонне місто, і якщо російські війська будуть наступати, то ми будемо їх зустрічати перші, – каже учасник бойових дій Костянтин Немічев.

Нині у складі бригади тероборони на Харківщині шість батальйонів. Але постійних військовослужбовців лише кількадесят. Від січня, за новим законом, кількість тероборонців, яких призиватимуть на службу, збільшиться в рази.

Читайте
Евакуація поранених та знищення об'єкту ворога: на Житомирщині відбулися військові навчання

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

До восьми років ув’язнення за шахрайство: у Харкові викрили діяльність “Call-центру”
До восьми років ув’язнення за шахрайство: у Харкові викрили діяльність “Call-центру”
Білорусь погрожує Україні “локальним конфліктом”
Білорусь погрожує Україні “локальним конфліктом”
На Харківщині обірвалася кабіна ліфта з людьми
На Харківщині обірвалася кабіна ліфта з людьми
Україна спростувала звинувачення Мінська у порушенні кордонів Білорусі
Україна спростувала звинувачення Мінська у порушенні кордонів Білорусі
Українські військові перевірили роботу спецзв’язку на випадок воєнної агресії
Українські військові перевірили роботу спецзв’язку на випадок воєнної агресії
В Україні відкрили нове родовище газу на 5 млрд кубометрів
В Україні відкрили нове родовище газу на 5 млрд кубометрів
На шиї знайшли плями від удушення: у Харкові вбили 27-річного екс-атовця
На шиї знайшли плями від удушення: у Харкові вбили 27-річного екс-атовця
Вбивство Мирослави Третяк: 13-річному сусідові оголосили вирок
Вбивство Мирослави Третяк: 13-річному сусідові оголосили вирок
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка