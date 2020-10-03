Будинки без світла та зниклі безвісти люди. Наслідки шторму Алекс в Європі

Потужний шторм Алекс обрушився на Європу. Загинули двоє людей у Франції та одна в Італії, десятки зникли без вісти. Зливи спричинили підтоплення у південних регіонах Франції, постраждали курорти Ніцци.

Схожа ситуація на півночі Італії. Без світла тисячі будинків, потоки води розмили дороги. Сталися зсуви ґрунту. Венеція вперше активувала систему захисту проти повеней. Міська влада спрогнозувала, що приплив досягне 130 сантиметрів.

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І хоча це нижче від руйнівних повеней минулої осені, підняли бар’єри, які відгородили венеційську лагуну. Врешті все вдалося і найвідоміша площа Венеції Сан-Марко залишилася сухою.

Ураган під Херсоном

На Херсонщині 27 вересня пронісся ураган, внаслідок якого постраждала людина. Сильний вітер повалив близько 47 дерев і пошкодив 38 будинків у смт Велика Олександрівка.

Також надійшло 40 дзвінків щодо пошкодження газових труб, через що 710 жителям відключили подачу газу.