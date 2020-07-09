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Факти / Відео / Світ / Росія

Будинки поплили течією. Руйнівна повінь у Підмосков’ї потрапила на відео

У Підмосков’ї через руйнівну повінь прорвало дамбу. Очевидці розміщують в соцмережах вражаюче відео.

Ілюхін дім поїхав!, – такими словами коментує житель міста Руза, де сталося лихо, фільмуючи момент руйнації будинку сусіда.

Вода затопила та пошкодила 30 помешкань та залила багато присадибних ділянок. Російське міністерство надзвичайних ситуацій відзвітувало, що люди не постраждали.

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Понад півсотні місцевих жителів вивезли з небезпечної зони. У місті відключили газопостачання та електрику.

Воду перекачують, дамбу ремонтують. Обіцяють, що вода більше не прибуватиме. Причиною лиха називають сильні зливи.

У червні 2020 року Сибір охопила друга хвиля лісових пожеж. Станом на початок липня, вогонь охопив вже понад 3 млн гектарів.

Уже зараз пожежі 2020 року побили рекорд з викиду вуглекислого газу в атмосферу пожеж у 2019 році.

У Красноярському краї і Іркутській області вже ввели режим надзвичайної ситуації в лісах.

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