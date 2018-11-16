Будинки затопили ще влітку. Чи отримають люди у Чернігові компенсації

Не отримають компенсацій від держави за пошкоджені будинки мешканці Чернігова, які ще влітку постраждали через аномальну зливу. Тоді 80 людських домівок на півтора-два метри позаливало водою. В результаті – кілька десятків осель потребують капітального ремонту.

Чернігівська міська рада звернулась по допомогу до Уряду, попросили 58 млн на аварійно-відновлювальні роботи. Проте Київ дав лише 16 млн. І це кошти не на ремонт приватних будинків.

Частина постраждалих на ремонти будинків гроші позичила. Як тепер віддавати – не знають.

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Постраждалі від стихійного лиха чернігівці розраховували на компенсацію збитків від держави. Міська рада ще влітку подала всі необхідні документи. Просили понад 50 млн грн.

За висновками Мінрегіонбуду приватні будинки не можуть бути профінансовані з резервного фонду. У відомстві просять додаткове обґрунтування кошторисів щодо помешкань. У міському бюджеті на такі значні компенсації – понад 30 млн грн – грошей немає. Що робити людям – порад не дають. Так само, як і гарантій, що ситуація із затопленням не повториться.

До слова, компенсація збитків за Крим – Кремль відповів на рішення Гааги.

Опубліковано Листопад, 16 в 22:18



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