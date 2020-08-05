Будинок на 95 м² за ціною квартири. На Львівщині військові відкрили будівельну справу

На Львівщині бійці російсько-української війни започаткували власну справу та почали будувати котеджі. Спочатку планували зводити житло для себе. Проте будинки сподобались й іншим, а тому почали брати замовлення.

Купили обладнання, орендували цех та почали будувати дерев’яні котеджі. Житло на 95 м² зводять близько двох місяців. Усе з натуральних матеріалів. На першому поверсі кухня-студія та санвузол. На другому – дві кімнати. Часто у будинках залишають частинку української символіки.

Ветеран Віктор Місюра підкреслює, що від держави фактично не було ніякої реабілітації, а її потребували багато військових. Тому трудотерапія стала їм у нагоді.

Усі виручені гроші з будівництва ветерани спрямують на зведення житла вже для побратимів. До роботи запрошують долучатися й інших військових. А ще сподіваються, що й держава підтримає реалізацію їхніх бізнес ідей.

Також у Вінниці колишні учасники бойових дій відкрили чотири бізнеси. В цьому їм допоміг місцевий благодійний фонд. Кожного профінансували майже на 100 тис. грн.