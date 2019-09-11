Будинок у Дрогобичі: в яких умовах живуть переселенці зараз

Неприємний запах, обдерті стіни та грибок – у таких умовах доводиться жити відселеним мешканцям обваленого будинку у Дрогобичі, що на Львівщині.

Люди кажуть, що більше їм нікуди йти, тому змушені цілими сім’ями гуртуватись у тісних кімнатах гуртожитка.

Крім того, навіть забрати речі зі своїх квартир люди не можуть. Будинок та майно у ньому арештував суд, а всі входи та виходи заблокували і поставили цілодобову охорону.

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В гуртожитку для переселенців повна антисанітарія. На кухні лише газова плита, але і та одна на весь поверх.

Дрогобицький суд у рамках кримінального провадження заарештував будівлю повністю. Усі виходи та входи зачинили та приставили цілодобову охорону. Потерпілими визнали лише мешканців семи квартир, родичів загиблих і тих, хто опинився у лікарні. Їм із міського бюджету виділи від 5 до 10 тис. гривень.

Для будівництва необхідно щонайменше 120 млн грн. Таких грошей у мерії немає, то ж будуть просити допомоги в області та уряду. Нове житло обіцяють звести за рік, однак люди посадовцям не вірять.

Після трагедії минуло два тижні, однак і досі невідомо, що стало причиною обвалу будинку і хто винен в загибелі 8 людей. Слідчі розглядають кілька причин, які могли призвести до обвалу, серед яких перепланування приміщень та неналежний стан будівлі.

Нагадаємо, вночі 28 серпня у Дрогобичі обвалився будинок. За попередніми даними, вибухнув побутовий газ.

Водночас мешканці не вірять у версію вибуху – кажуть, у будинку були великі тріщини.

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