Булінг у Харкові: Толяренко звільнили, дівчинку запросили до Верховної Ради

Спочатку її приголомшила цинічність близьких людей, коли на класному чаюванні мама з батьківської трійки не дала торта через те, що батьки не здавали грошей на потреби класу, а однокласники сміялися і фільмували на телефон, як вона плаче.

А нині шестикласницю Діану вразила підтримка зовсім чужих. Їй дарують торти з інших міст, пишуть листи, а в листопаді запросили на екскурсію до Верховної Ради. Така підтримка, каже школярка, дала їй сили не залишати школу і боротися далі.

Та найбільше розчарування, що дорослі з цієї історії так і не зробили висновків, каже мама дівчинки. Чимало батьків досі винять її в тому, що пішла проти системи. А мама з батьківської трійки, яка виявилася ще й вчителькою інформатики цієї ж школи, хоч і вибачилася під час зборів, однак у її щирість жінка не вірить.

Дивіться: Булінг у Харкові: учениці не дали торт, бо мама не здала гроші

Наталю Толяренко зі школи звільнили, причому заднім числом, заявили в райвідділі освіти.

Толяренко – випускниця вишу, де зараз викладає, каже ректор, і таким ганебним методам виховання пані Наталю не вчили. Якби історія з тортом сталося в стінах університету – звільнив би.

До слова, Факти ICTV докладніше дізналися про причини булінгу і те, як з цим боротися.

Опубліковано Жовтень, 27 в 19:31



Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.