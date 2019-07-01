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Були на дворі, але п’яні. Чому батьки не врятували дітей, що згоріли заживо

Четверо дітей заживо згоріли на Одещині в селі Чорне. Двом дівчаткам по року, іншим – по два. Пожежа сталася у приватному будинку зранку. Мами дітей в цей час були на подвір’ї п’яні. І навіть не намагалися рятувати малюків.

Пожежа почалася з самого ранку. Спочатку сусіди думали, що горить дріт. Але потім почули тріск шиферу, яким був вкритий дах двокімнатного будинку. У ньому останні два місяці жили дві двоюрідні сестри – Катерина й Валентина – із своїми малолітніми дочками. Та коли зайнялося – в хаті були лише діти.

За словами сусідів, горіло лише зсередини будівлі. Прибігши до хати, люди побачили матерів, які сиділи у дворі. Почали самостійно гасити полум’я, але безрезультатно. За 20 хвилин на допомогу приїхали пожежники.

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Як виявилося, обидві матері були п’яні. Микола – колишній чоловік однієї з них – дізнався про загибель дітей зранку. Він досі не може повірити, що його донечок уже немає. Каже, колишня дружина останнім часом почала зловживати алкоголем.

Проте сусіди запевняють – не помічали у жінок такої поведінки. Кажуть, вони, як і діти, завжди були охайно одягнені та доглянуті.

Тіла малюків відправили на судово-медичну експертизу. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким та рідним загиблих дітей та доручив розслідувати обставини трагедії новому очільнику Одеської ОДА – Андрію Андейчикову.

До слова, у Хмельницькій області внаслідок пожежі загинула дитина, ще двоє постраждалих.

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