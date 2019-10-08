Бунт проти вимирання: в Європі, Америці і Австралії протестують екоактивісти

Масові протести проти бездіяльності політиків щодо змін клімату прокотилися напередодні всією планетою. Їх організувала громадська організація під назвою Бунт проти вимирання, що діє у 55 країнах світу.

Під час акції протестувальники в Австралії, Європі та Америці блокували рух на дорогах, влаштовували мальовничі костюмовані дійства та приковували себе наручниками до пам’яток.

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Активісти охорони довкілля вважають, що політики мають відкласти все й займатися порятунком планети. Глобальна акція, що має привернути увагу до проблеми змін клімату, зібрала тисячі людей на різних материках.

Багато протестів, зокрема у Лондоні, мали форму інтерактивних театралізованих дійств – з костюмами, піснями й танцями. А деякі нагадували про рух хіппі або прихильників друїдів.

В Австралії, Канаді, Нідерландах, Німеччині та Франції, активісти просто блокували дороги, нагадуючи про те, скільки шкоди завдають шкідливі викиди у повітря з вихлопних труб автівок.

Деякі з акцій розганяла поліція, затримали сотні людей. Активістів це не зупиняє – наступні протести обіцяють уже найближчим часом.

Нагадаємо, 26 організацій виступили проти використання екології у політичних та бізнес-цілях.

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