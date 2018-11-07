Бунтар, відчайдух і завидний холостяк. У чому секрет успіху Джонні Деппа

З ім’ям Джонні Деппа асоціюється безліч дивовижних, оригінальних та харизматичних персонажів. Едвард руки-ножиці, Суінні Тодд, Віллі Вонка, Джек Горобець і ще безліч образів, які обожнюють кіномани.

Втім, актор не закінчив навіть середньої школи, не кажучи вже про коледжі або університет. Джонні Депп майже сліпий – зовсім не бачить на ліве око. У перекладі з німецького прізвище Депп означає дурень. Але сам актор любить пожартувати з цього приводу.

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Дитинство Джонні було не легким, батьки пиячили. В юнацькі роки Депп і сам часто випивав і навіть вживав наркотики. Як пам’ять про ті часи – татуювання. Всього їх на тілі Деппа – 13. Позбутися залежності допомогло захоплення акторською грою. Головна зоряна роль Деппа – капітан піратського корабля Джек Горобець.

Саме у цьому образі актор донині часто приходить у лікарні – відвідати хворих дітей. 6 років тому Джонні Депп потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільш високооплачуваний актор. Ставши зіркою він заводив роман за романом. Спрага свободи, складний характер та постійні зйомки завадили тривалим стосункам. Він і досі завидний холостяк.

До слова, Факти ICTV розповідали, що Джонні Депп потрапив у ДТП в Росії.

Опубліковано Листопад, 07 в 12:31



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