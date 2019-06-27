Буревій у Києві зривав дахи та валив дерева – вулиці затопило

Потужний буревій пронісся Україною. Дерева падали на людей та автівки, ураганний вітер зривав дахи.

Гроза з сильним шквальним вітром накрила Київ опівдні. У Голосіївському районі дерево впало на автобус. На щастя, минулося без жертв. На Броварському проспекті на дорогу впав рекламний щит. Травмовано четверо людей.

Вулиці затопило. Рятувальники відкачують воду зі столичних вулиць. На виклики виїжджали півсотні разів. Прибирали повалені дерева та обірвані дроти. Через негоду Київ вдень став у заторах. У столиці обійшлося без жертв. А от у містечку Буча дерево таки вбило людину.

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З трагічними наслідками буревій пронісся і Прикарпаттям. Чоловіка вбило струмом від обірваних ліній електропередач у селі Креховичі. Шквальний вітер знімав дахи з будинків, повикорчовував десятки дерев та потрощив машини.

Негода наробила шкоди у 4 районах. Через обриви на лініях електропередач аварійні вимкнення світла фіксують по всій області: коли увімкнуть світло – невідомо. Вночі шквали та грози синоптики обіцяють на півдні та сході України.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як під Житомиром розігралася негода.

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