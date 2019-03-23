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Буревій в Україні: повалило дерева, позривало дахи, без світла майже 100 сіл

Через сильний вітер у деяких містах пошкоджені будинки, повалені дерева, побиті автівки. Найбільше постраждали Сумська і Дніпропетровська області.

Нині в Дніпрі йде сніг, а на Полтавщині з будинку культури зірвало 100 квадратних метрів металевої покрівлі.

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На Чернігівщині також пошкоджені дахи, а в Карпатах просять не йти в гори, адже сніги підтанули, тож висока загроза сходження лавин.

Рятувальники попереджають, ще добу по всій Україні буде вітряно, пориви до 20 метрів за секунду, оголошено жовтий рівень небезпеки.

Раніше Факти ICTV писали про те, коли в Україну прийде тепло.

Фото: ДСНС

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