Буржуйки і душові: як бійці ЗСУ облаштовують побут на передовій

14 листопада на передовій було 8 обстрілів. Біля Пісків, Новомихайлівки, Луганського і Новотошківського. Також ворог серед дня обстріляв мирні райони Кам’янки – у дачному містечку знищено будинок, жертв немає. Терористи не припиняють використовувати важку зброю – міномети, кулемети і гранатомети.

Загарбникам добре видно синьо-жовтий прапор з їхніх позицій і від нього ворог несамовито скаженіє. Окупанти мають ще одну вагому підставу лютувати – наші армійці добряче покращили тактичне становище. Це дає суттєву перевагу над ворогом – бійці ЗСУ тепер бачать те, чого раніше не бачили, і можуть дізнатися про ворога набагато більше.

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Але втрата пильності може обійтися надто дорого. Із того боку лінії фронту прилітає навіть удень. Російських найманців не спиняє навіть розташований поруч контрольно-пропускний пункт, звідки з окупованої на підконтрольну території і назад щодня їздять сотні цивільних.

У нечасті години затишшя армійці облаштовують побут. Де-не-де вже поставили буржуйки, викопали ями, обшили каркасом, накрили колодами. Готові й душові.

Окупанти теж готуються до зими – переводять техніку на зимовий режим експлуатації.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як на передовій бійці ООС готуються до зими.

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