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Факти / Відео / Україна

Був удар, а не недопалок: експерт Грабський про вибухи на аеродромі в Криму

Юлія Соколова редакторка стрічки Яна Брензей Ведуча Вікна Новини

Вибухи, які 9 серпня пролунали на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка на території тимчасово окупованого Криму, точно були результатом удару, а не порушення правил пожежної безпеки.

Про це військовий експерт Сергій Грабський розповів ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

– З огляду на те, що ми там побачили, це явно не недопалок, який необережно був кинутий, або якесь халатне ставлення до правил пожежної безпеки. Безперечно, це був удар. Характеристики цього удару ми поки що не маємо можливості визначити остаточно. І я пропоную чекати на заяву наших офіційних структур, – наголосив Грабський.

Експерт звернув увагу на те, що Генеральний штаб ЗСУ 10 серпня включив у ранкове зведення щодо втрат ворога 9 літаків. Грабський зазначив, що якби Україна не була причетна до їх знищення, то Генштаб про них не згадував би.

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Військовий експерт також пояснив, чому країна-агресор РФ не поспішає визнавати, що це був удар Збройних сил України. За його словами, це стало б офіційним підтвердженням слабкості російської протиповітряної оборони.

– Тут вони стали заручниками своєї ж декларативності і пихатості. Зараз Росія не може жодним чином визнати, що це був удар з боку українських Збройних сил, адже таким чином це буде свідчити про системні недоліки в роботі як і комплексів ППО, так і комплексів контртерористичних, контрдиверсійних заходів. І це розвіє міф на всіх рівнях щодо ефективності ППО, – розповів Грабський.

Він додав, що РФ може зазнати прямих фінансових втрат, якщо світ побачить недоліки її ППО. Експерт наголосив, що удар по аеродрому в окупованому Криму став серйозною поразкою для військово-промислового комплексу Росії.

– Якщо вони це визнають (що удару завдали ЗСУ, – Ред.), весь світ побачить недоцільність закупівлі російського озброєння, оскільки воно по суті є купою старого іржавого мотлоху і не здатне захистити об`єкти. І це втрата грошей, – підсумував експерт.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на військовому аеродромі Саки в Новофедорівці росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.

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