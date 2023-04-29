Б’є на 10 км у тил і швидко змінює позицію: як наші бійці нищать ворога трофейною САУ

Українські морські піхотинці показали одну із затрофеєних на фронті російських самохідних артсистем – Нона. Вже кілька місяців ця САУ нищить своїх колишніх господарів.

Втім, вже на перших виїздах САУ показала свій гонор. За це й отримала оригінальну назву.

– Багато в ній було деталей, які постійно ламались. І це постійно: тільки вийдеш на вогневу – вона вже поламалася. Серйозно, БДСМ, – говорить командир розрахунку Сергій.

Врешті-решт артилеристи привели машину до ладу і зараз вона на відмінно нищить колишніх власників. Розрахунок отримує координати, наводиться та чекає, щоб на позиції противника зайшло якомога більше піхоти.

Нона здатна бити на 10 км відразу в тил противника. Після чого швидко змінює позицію. У відповідь окупанти активно б’ють із мінометів та РСЗВ. Тут і стає в пригоді маневреність САУ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.