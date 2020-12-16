Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Lifestyle / Історії успіху

Битва блогерів: як лідерів думок залучають до підтримки українського кіно

Українські блогери доєдналися до підтримки вітчизняного кінематографу. Протягом місяца влаштовували битви за голоси підписників.

І все для того, щоб якомога більше українців дізналися та долучились до Фонду Підтримки українского кіно та телебачення. Його заснував національний онлайн-кінотеатр SweetTV.

За час проекту, ідеєю підтримки кіногалузі вдалося захопити десятки тисяч українців.

– Ми ж підтримуємо українські літаки та футбол. І це круто. Тому що, я впевнений, в Україні дуже багато талановитих людей, режисерів, акторів і ми бачим, як зараз є попит на все українське, – каже шоумен та блогер Володимир Остапчук.

За допомогою такого проекту представники SweetTV сподіваються, збільшити кількість українського контенту.

Окрім того, це не перша ініціатива у підтримку україномовних фільмів від SweetTV. Вони допомагають і вітчизняному дубляжу.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

56 прізвищ, які втілили в реальність мрію своїх батьків: рецензія на фільм ЮКІ
56 прізвищ, які втілили в реальність мрію своїх батьків: рецензія на фільм ЮКІ
Я прочекав Грецкі 14 годин: Володимир Мула про зйомки фільму ЮКІ
Я прочекав Грецкі 14 годин: Володимир Мула про зйомки фільму ЮКІ
Нереальний КОПець та Епіметей: прем’єри українських фільмів у 2021 році
Нереальний КОПець та Епіметей: прем’єри українських фільмів у 2021 році
Українську стрічку номінували на премію Європейської кіноакадемії
Українську стрічку номінували на премію Європейської кіноакадемії
Чудова атмосфера та тематичні страви: як святкували Хеловін у ресторані Villa Riviera
Чудова атмосфера та тематичні страви: як святкували Хеловін у ресторані Villa Riviera
ЖК Intergal city презентував новий архітектурний об’єкт у Києві
ЖК Intergal city презентував новий архітектурний об’єкт у Києві
Школа, садочки та салони краси: переваги життя в містечку Золоче під Києвом
Школа, садочки та салони краси: переваги життя в містечку Золоче під Києвом
Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Кінофестиваль КІНОЛІТОПИС у Києві: 68 документальних та художніх стрічок
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка