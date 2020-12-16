Битва блогерів: як лідерів думок залучають до підтримки українського кіно

Українські блогери доєдналися до підтримки вітчизняного кінематографу. Протягом місяца влаштовували битви за голоси підписників.

І все для того, щоб якомога більше українців дізналися та долучились до Фонду Підтримки українского кіно та телебачення. Його заснував національний онлайн-кінотеатр SweetTV.

За час проекту, ідеєю підтримки кіногалузі вдалося захопити десятки тисяч українців.

– Ми ж підтримуємо українські літаки та футбол. І це круто. Тому що, я впевнений, в Україні дуже багато талановитих людей, режисерів, акторів і ми бачим, як зараз є попит на все українське, – каже шоумен та блогер Володимир Остапчук.

За допомогою такого проекту представники SweetTV сподіваються, збільшити кількість українського контенту.

Окрім того, це не перша ініціатива у підтримку україномовних фільмів від SweetTV. Вони допомагають і вітчизняному дубляжу.

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