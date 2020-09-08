Битва титанів чи голосування за обличчя. Прогнози експертів на вибори у Харкові

У Харкові на місцевих виборах, за соцопитуваннями, за посаду харківського міського голови боротимуться старі відомі політики, хоча про наміри йти в мери заявили й нові цікаві особистості.

Основна боротьба розгорнеться між нинішнім міським головою Геннадієм Кернесом та мільйонером і власником найбільшого ринку в Україні – Олександром Фельдманом. За останніми даними соцопитування центру Інтер-акція у другому турі за Кернеса віддали б голос майже 60% містян, за Фельдмана більше 30. Решта кандидатів, на думку політологів, шансів перемогти не мають.

Геннадій Кернес править у Харкові вже другу каденцію, свої останні вибори виграв феєрично – за нього віддали голоси понад 65% городян. Його хвалять за чисте місто, фонтани, відремонтовані дороги та центральний парк, який називають харківським Диснейлендом.

Критики лають Кернеса за марнотратство – на новорічну ілюмінацію витратив 60 млн грн, а на старезні теплові мережі лише 95. Взимку рвуть труби, а місто затіяло грандіозну реконструкцію зоопарку на 2 млрд.

Основний конкурент Кернеса– Олександр Фельдман. Нардеп і мільйонер єдиний, кого на Харківщині не посунули слуги під час останніх виборів до ВР. Його екопарк – конкурент харківського зоопарку – безкоштовний для відвідувачів, а в реабілітаційному центрі рятують тварин.

Нинішній очільник Харківщини і висуванець Слуги народу Олексій Кучер, який торік впевнено виграв вибори до парламенту, конкуренції двом важковаговикам не складе, прогнозують експерти. Хоч і негативного шлейфу за ним немає.

Місцеві вибори у Києві

Битва за Київ – найзапекліший раунд місцевих виборах. Бо там усі головні органи державної влади, найбільші фінустанови, саме у столиці найбільше грошей та можливостей. Найбільше людей, лише офіційно у Києві майже 4 млн людей, а з трудовими мігрантами всі 6.

На місцевих виборах у Києві боротимуться Кличко, Притула, Верещук та Томенко.

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