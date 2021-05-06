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Битва за море: Велика Британія та Франція сперечаються через квоти на вилов риби

Між Великою Британією та Францією почалася суперечка щодо квот на вилов риби.

Конфлікт почався після того, як Велика Британія вийшла з Євросоюзу.

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Острів Джерсі у протоці Ла-Манш почав виділяти власні ліцензії і тепер французи мають доводити, що багато років вели тут промисел.

Острів’яни скористалися юридичною колізією – бо формально не входять до складу Великої Британії, але тут діє британська юрисдикція. 

Французи обурилися новими правилами і своїми рибальськими  шхунами блокують головний порт Джерсі. Жителі Джерсі назвали цю  блокаду незаконною. 

Лондон та Париж на підтримку своїх громадян прислали військові кораблі – обидва флоти поки спостерігають і не втручаються.

Росія закрила Керченську протоку

Згідно з угодою, Азовське море вважається внутрішніми водами і України, і Росії, тож кораблі обох країни мають безперешкодно заходити в будь-яку частину акваторії.

Але Росія постійно здійснює якісь провокації.

Наприклад російські судна небезпечно маневрують та перекривають рух українським.

Нещодавно українські судна вели спостереження у напрямку Керченської протоки та зустріли п’ять російських катерів, які доводили, що Керченська протока ніби-то закрита для кораблів ВМС України.

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