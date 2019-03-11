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Битва за скіфське золото: чи повернуть в Україну та коли буде рішення суду

На розгляд справи про повернення скіфського золота Україні, Апеляційний суд Амстердама виділив цілий день.

Колекція давніх артефактів з моменту вивезення на виставку в 2014 році, зберігається в музеї Алларда Пірсона в Амстердамі. Це 565 музейних предметів. Після анексії Криму, музей відмовився повертати цінності ані до Криму, ані в Україну.

В грудні 2016-го суд першої інстанції виніс рішення на користь держави України. Так звані  Кримські російські музеї подали апеляцію.

Українська сторона вважає, що повернення скіфського золота до Крим перед  деокупацією півострова – це ризик втрати колекцію артефактів.

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Юридична позиція держави України базується на конвенції ЮНЕСКО 1970 року, де чітко зазначено, що культурна спадщина, яка належить державі, має бути повернута державі.

Крім того, юристи надали суду свідчення варварського поводження окупантів по відношенню до української та кримсько-татарської культурної спадщини на анексованому півострові.

Рішення апеляційного суду буде оголошене через 2-6 місяців. Далі може бути касація. Весь  процес, на думку правників, займе до року.

Голландська сторона виставляла рахунок за зберігання цінностей – в 2016 році це було 111 тис. євро. Україна готова сплатити одразу після остаточного рішення суду.

До слова, 28 членів ЄС і ще 5 країн закликали держави ООН покарати РФ.

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