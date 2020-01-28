Битва за церкву на Рівненщині: священик МПЦ не хоче віддавати храм громаді

Битва за церкву в одному із сіл на Рівненщині. Громада, що вирішила перейти до Православної церкви України протистоїть священику МПЦ. Той не хоче віддавати храм. Навіть до суду подав, мовляв, це приватна власність. А ще найняв тітушок – які тримали у страху все селище, – кажуть селяни.

Відтоді протистояння загострилися, а храм зачинили на замок прихильники Московського патріархату. Перейти до Православної церкви України більшість громади вирішила ще торік. Підтримали це рішення близько 260 жителів Мащі, проти було зо два десятки селян разом із священиком. Від березня, коли громаду офіційно зареєстрували, тут точаться запеклі суперечки.

Факти ICTV раніше писали про церковну війну на Вінниччині: 36 громад не можуть перейти в ПЦУ.

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