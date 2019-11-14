Бюджет 2020. На скільки зросте мінімальна зарплата та чи будуть субсидії

Верховна Рада ставить рекорди у швидкості. 14 листопада депутати ухвалили бюджет країни на 2020 рік у другому читанні. Міністр фінансів Оксана Маркарова зазначила, що найпріорітетніші галузі наступного року – це нацбезпека і оборона, охорона здоров’я, освіта та інфраструктура.

Основні цифри бюджету наступного року такі: планують заробити 1,93 трлн грн, а витрати на 102 млрд більше.

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Дефіцит – понад 2% від ВВП. Мінімальну зарплату наступного року хочуть підвищити до 4723 гривень.

Витрати на оборону збільшать майже на 34 млрд до 245 млрд грн. На виплату субсидій запланували 48 млрд грн, а на дороги понад 73 млрд грн.

Та цифри від уряду опозицію не вразили. Чотири фракції дружньо розкритикували головний кошторис. Найбільше нарікань на зменшення соціальних програм та виплат, Приміром, побоюються що субсидій може не вистачити, а мінімальні зарплати і пенсії зростатимуть ледь помітно.

Критику депутатів урядовців сприйняли спокійно, а Оксана Маркарова подякувала за ухвалені цим парламентом закони. Також вона оптимістично заявила, що все перевиконання кошторису обов’язково спрямують на соціальні і медичні програми та інфраструктуру.

Нагадаємо, згідно з планом фінансування державного бюджету в 2020 році, Україна планує позичити на зовнішніх ринках $4,9 млрд, а на внутрішньому – 231,1 млрд грн, або $8,4 млрд.

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