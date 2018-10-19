Бюджет і окуповані території: підсумки години запитань до уряду

Година запитань до уряду сьогодні більше нагадувала обговорення бюджету на наступний рік. Попри те, що головний кошторис держави ухвалили у першому читанні напередодні – у депутатів, особливо з опозиції, залишилося чимало зауважень , і майже всі – до Володимира Гройсмана.

Прем’єр спершу подякував депутатам за голосування, закликав так само організовано розглянути і підготувати його до другого читання, і вкотре запевнив: бюджет, збалансований і реальний для виконання.

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Мінімальна зарплата зросте до 4173 гривень, наголосив прем’єр. Згадав Володимир Гройсман і про пенсії. Уперше за роки незалежності України за новою формулою буде проведена їх автоматична індексація. Відбудеться це вже з 1-го березня 2019 року.

Окрім бюджетних питань говорили сьогодні і про окуповані території. Перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко запропонувала вести реєстр кримінальних справ, в тимчасово окупованих Криму, Донецькій та Луганській областях.

До слова, Рада підтримала 3-річне бюджетне планування в Україні.

Опубліковано Жовтень, 19 в 17:48



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