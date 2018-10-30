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Бюджетники страйкують: де і кому заборгували виплату зарплат

Бюджетники знову страйкують! Вимагають, аби влада віддала заборговані зарплати! Страждають медики та освітяни чотирьох областей –  Черкащини, Чернігівщини, Львівщини та Прикарпаття. Сьогодні ж терпець урвався вчителям Канева і люди перекрили дорогу.

Загалом канівським педагогам завинили майже чотири мільйони. Їх сподівалися отримати за рахунок субвенції, але із необхідних 32 мільйонів держава виділить місту лише дві третини.  У відділі освіти нарікають на недосконалу формулу розрахунку.

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В обласному управлінні освіти нагадують – те,що  на зарплату педагогам бракує майже 90 мільйонів гривень, було відомо ще на початку року. Нестачу мали перекрити на місцях, заощадивши або віднайшовши власні ресурси. Більшість районів це зробила, а Канів – ні. Тепер райцентр виручатимуть гроші, зекономлені іншими.

Бракує коштів і вчителям  Тальнівського  районі, там педагогів відправили у відпустки за власний рахунок. Окрім Черкащини, освітянам заборгували на Чернігівщині, Львівщині та Прикарпатті. Міносвіти погоджується – це через неідеальну формулу розрахунку субвенцій. Тож на кінець року виникають ситуації дисбалансу , десь фінансів забагато, а десь на зарплати не вистачає. Наступного року обіцяють врахувати помилки.

До слова, Факти ICTV повідомляли, що в Україні зросли середні зарплати.

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