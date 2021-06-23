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Валентина Летяк |

Бюрократія та хамство: як без проблем забрати авто зі штрафмайданчика

Харків’янину Микиті Книшу довелося пройти всі кола бюрократичного пекла і застосувати впливові зв`язки, щоб забрати свою автівку зі штрафмайданчика.

Чоловік розповів, що у нього вимагали неіснуючі документи та хамили – робили все, щоб затягнути процедуру видачі авто. Водночас машина не була арештована – ні у слідчих, ні у патрульних не було претензій до власника.

Машина Книша потрапила у ДТП ще у квітні, а за кермом був його знайомий. Травми у постраждалих виявилися легкими, з авто зняли арешт, проте чоловік не зміг відразу її забрати – у нього почали вимагати довідки, яких ніхто не видає.

Однак співробітник штрафмайданчика продовжував вимагати папірець, тому  Микиті довелося застосувати всі свої впливові зв`язки, щоб забрати авто.

У поліції визнали, що ніяких довідок їхній співробітник вимагати не мав права, і обіцяють його покарати.

Такі випадки в Україні непоодинокі. Трапляється, що з автомобілів зникають акумулятори та відеореєстратори або транспортні засоби взагалі зникають. Це відбувається через те, що процедура отримання автівки досі залишається непрозорою.

Водночас юристи кажуть, що ситуацію можна змінити. Вони радять фіксувати розмову зі співробітниками штрафмайданчиків на камеру, вимагати офіційні відповіді від поліції, якщо ж хтось вимагає хабар – відразу телефонувати на 102.

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