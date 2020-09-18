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Часті алергії, бронхіальні захворювання та рак: жителі Харкова скаржаться на коксовий завод

Харківський коксовий завод отруює викидами пів міста. Жителі скаржаться на нестерпний сморід, особливо важко дихати вночі, а також на хвороби: часті алергії, бронхіальні захворювання і навіть рак.

Вважають, що то винен саме завод. За кілька років активісти фіксували шкідливий вплив заводу на грунт, навколишнє середовище, а також забруднення повітря, допустима норма якого перевищена в десятеро.

А за останній місяць містяни вже кілька разів виходили на пікет з вимогою закрити небезпечне виробництво.

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Після цього на коксохім навідалися екологічна інспекція і силовики з обшуками, які відкрили кримінальне провадження за статтею Забруднення повітря. Проте істотних результатів це так і не дало – завод продовжує працювати.

Зараз остаточне рішення залишається за судом. Але містяни не мають часу чекати, а тому рішуче діють. Вони створили петицію на сайті президента з вимогою припинити діяльність підприємства і за кілька тижнів вона зібрала майже 10 тис. підписів з необхідних 25.

Також екологи стурбовані забрудненням повітря у Чорнобильській зоні, після пожеж там.

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