Частина будівель на території Києво-Печерської Лаври незаконні – Мінкульт

Частина зведених на території Києво-Печерської Лаври будівель є незаконними. І за даними міністерства культури, за цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Що стосується Почаївської Лаври, то позапланових ревізій там не буде. Святині перевірятимуть лише за графіком. Не планують в уряді і достроково розривати угоди оренди з Московським патріархатом щодо обох Лавр. Кажуть – поки це не на часі, і не потрібно збурювати суспільство.

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А от інспекція в столиці виявила, що з Києво-Печерської лаври зникли 10 цінних експонатів –  ікони, дерев’яна чаша та хрест. Мощі – на місці. Щоправда, з’ясувати, чи вони справді належать святим, неможливо – для цього потрібно проводити ДНК-експертизу.

Чиновники розтлумачили також, що новостворена Православна Церква України може проводити богослужіння у Софії лише на великі релігійні та державні свята. Адже заповідник – під охороною ЮНЕСКО.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що буде з Києво-Печерською та Почаївською лаврами після Томосу.

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