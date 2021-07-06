Частина з 500 млн доз: США передадуть Україні Covid-вакцину від Pfizer

США передадуть Україні частину з 500 млн доз вакцин проти коронавірусу від компанії Pfizer у межах програми COVAX.

Про це повідомило посольство США в Україні з посиланням на заяву тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін під час відвідання пункту вакцинації проти коронавірусу в Одесі.

Вона додала, що доправлення та зберігання речовини за системою “холодного ланцюга” забезпечить агентство USAID.

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За словами Квін, уряд США рішуче налаштований продовжити співпрацю з Україною та іншими країнами світу задля зниження кількості хворих на коронавірус, а відтак – повного знищення цього вірусу.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні триває з кінця лютого 2021 року. Спочатку у країні почали робити щеплення медикам, військовослужбовцям, правоохоронцям, працівникам освітньої галузі, особам, які перебувають у групі ризику, зокрема людям похилого віку.

Проте у країні фіксуються повільні темпи імунізації. За інформацією МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 100 540 людей, першу дозу отримало – 2 100 538 осіб, другу – 898 076.

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