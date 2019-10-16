Частину ринку Барабашово у Харкові знесуть: люди вийшли на пікет

Третину найбільшого ринку в Україні Барабашово знесуть – харківська влада розпочинає будівництво дороги, яка пролягатиме на місці торговельних павільйонів.

Підприємці обурені, адже під час прокладання дороги знесуть торговельні майданчики, понад 2,5 тис. торговців можуть втратити свій бізнес і лишаться без єдиного доходу. Постраждають не лише підприємці, а й реалізатори, вантажники, виробники упаковок, а це десятки тисяч людей, – кажуть на Барабашово.

Люди обіцяють не пустити будівельну техніку на ринок і на знак протесту понад тисяча підприємців вийшла під стіни міськради. Від мера вимагають дати базару спокій і відмовитися від будівництва дороги. Але мер непохитний і заявив, що дорога так чи інакше буде збудована.

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Будівництво дороги передбачене генпланом міста ще в п’ятдесятих роках, – каже міський голова Геннадій Кернес. Нова магістраль завдовжки 2,5 км полегшить проїзд із центру на Салтівку – один із найбільших мікрорайонів міста і позбавить заторів.

Підприємців обіцяють переселити до нового торговельного комплексу, який побудують в іншій частині ринку, але для цього торговцям треба укласти угоду не з нинішнім власником базару, а з міською владою.

На сесії міськрада виділила майже 4 млн грн. на проект нової дороги, ще 2 млн – на будівництво міського торгового ринку, який планують здавати в оренду підприємцям із Барабашово. Торговці ж побоюються, що таким хитрим способом міська влада хоче прибрати до рук один із найбільших ринків України, а постраждають не його власники, а дрібні підприємці.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Україна отримає на дороги від банків Європи кредит у €900 млн.

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