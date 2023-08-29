Відео
Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Статті
Дев’ята річниця кривавого серпня: головні факти про Іловайський котел
Помилка – це єдиний варіант: як могла статися авіакатастрофа, в якій загинули Джус, Проказін і Мінка
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді
ДТП з українцями в Італії: у МЗС розповіли про стан постраждалих
Яким буде навчання з 1 вересня 2023 в областях України
Андрій Почтєв

Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

45-річному Романові зі ставропольського краю, як він каже, пощастило вижити в пеклі. Перед очима в полоненого окупанта досі рештки тіл поплічників, розкидані по деревах та окопах.

Він кадровий армієць: у війську вже чотирнадцять років. На Запорізькому напрямку опинився торік улітку. Певнить, окрім лопати, нічого в руках не тримав.

А його товариш з Дагестану 45-річний мобілізований Абдула каже, докопався в українських ґрунтах до загострення недуги.

Роман розповідає, як разом з іншими з позиції забирав двохсотих і поранених. Ті, хто вижив, ховалися на розтрощених позиціях серед трупів, допоки рештки рятувальної групи не почала нищити своя ж артилерія.

Абдула зізнається, тут його до гикавки налякали українські дрони, що не дозволяли висунути носа з бліндажа.

Дагестанський батько трьох дітей присягається, якщо після обміну його знову примушуватимуть воювати – готовий на все, щоб не повертатися сюди.

полон, Факти ICTV
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Популярні відео
Бійці, які воюють на Луганщині, дали поради тим, хто вирішив піти на фронт
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (25.08.2023)
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (15.08.2023)
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Хрест бойових заслуг: кому вручатимуть нову нагороду
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Більше відео
Суспільство Тризуб для Батьківщини-матері залишиться без сталі Метінвест: у чому причина
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Україна На заміну вагнерівцям: у Бахмут заходять нові підрозділи військ РФ
Бахмут, Череватий
Україна Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Вадим Ворошилов (Karaya)
Надзвичайні події Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну
Ігри
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь